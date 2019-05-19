Аверина завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по художественной гимнастике

Второе место и серебряную медаль завоевала россиянка Александра Солдатов. Фото: https://www.instagram.com/arishadina1998/
Второе место и серебряную медаль завоевала россиянка Александра Солдатов. Фото: https://www.instagram.com/arishadina1998/

Второе место и серебряную медаль завоевала россиянка Александра Солдатов.

На чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Баку, россиянка Арина Аверина завоевала золотую медаль. Об этом пишут “РИА. Новости”.

Российская гимнастка набрала за свое выступление 22,850 балла. Второе место и серебряную медаль завоевала россиянка Александра Солдатов. Она получила за выступление 22,050 балла.

Третье место досталось спортсменке из Болгарии. Боряна Калейн получила от судейского состава 21,800 балла.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Туктамышева вернулась в Петербург с отдыха на Кипре.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Арина Аверина золото художественная гимнастика
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