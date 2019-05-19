Эксперты: любовь к собакам может быть связана с мутацией в генах

Следующие исследования будут направлена на то, чтобы понять, какой именно участок гена отвечает за мутацию. Фото: https://pixabay.com

Следующие исследования будут направлена на то, чтобы понять, какой именно участок гена отвечает за мутацию. Фото: https://pixabay.com

В исследовании были задействованы близнецы, на которых проще определить мутации в ДНК.

К такому выводу после проведенных исследований пришли ученые из Швеции и Великобритании. Об этом пишет издание “Нож”. Для своего эксперимента учение проанализировали информацию от 35 035 пар близнецов.

Как отмечается в результате исследования, были задействованы как однояйцевые, так и разнояйцовые пары близнецов. Различие пар в том, что первые практически идентичны, а у вторых набор генов разный.

Мутации в ДНК благодаря этому проще изучать на близнецах.

Так вот любовь к собакам, отмечают ученные, может быть связана с мутацией в генах. Люди с подобной мутацией, чаще всего заводят собак в качестве домашних животных.

Авторы исследования отмечают, что пока только подтвердили связь между склонностью к собаководству и изменениями в генетической структуре.

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