Добрые автомобилисты спасли голубя на Народного ополчения

Молодые люди напоили птицу водой в жару.

О неравнодушии жителей Санкт-Петербурга стало известно сегодня, 19 мая. Петербуржцы сами рассказали о своем поступке, сняв процесс на видео. Парень написал, что голубю было плохо из-за высокой температуры на воздухе. Он налил для птицы воды в бутылку и начал ее поливать. Бедняжка сидела на капоте автомобиля, почти не двигаясь и наслаждаясь прохладой. Потом птице дали напиться. Ребята назвали голубя Ванек.

Петербуржцы уверяют, что у них с птицей сделка – она якобы пообещала им не «гадить на тачки», а также рассказать об их широкой душе остальным «друзьям в районе».

Пользователи похвалил молодых людей за спасение Ванька. Другие же не видят в этом ничего хорошего.

«Летающую крысу спас. Молодец»,

— иронизирует один из пользователей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что с тонущего катера в Финском заливе спасли восемь человек.