Ерохин заявил, что «Зенит» хотел победить, но не смог

Полузащитник команды прокомментировал поражение «сине-бело-голубых».

Футболист отреагировал на проигрыш «Зенита» сразу после матча. Александр Ерохин отметил, что команда не довольна результатом, так как хотелось победить. Также футболит подчеркнул, что лично для него было важным выйти на поле, отыграть оставшиеся матчи в сезоне, а потом уйти в отпуск. Он не планирует отдыхать, а хочет готовиться к следующим играм, передает пресс-служба «сине-бело-голубых».

Напоминаем, что Ерохин сыграл после долгого перерыва. Он получил травму голеностопа во время матча с «Рубином» еще в феврале 2019 года. Футболист пережил операцию, а также длительный период реабилитации.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что главный тренер Сергей Семак прокомментировал поражение «Зенита». Он считает, что команда плохо сыграла в обороне и в атаке, а также отметил, что руководство футбольного клуба будет обсуждать трансфертную политику.