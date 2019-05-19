Семак прокомментировал поражение «Зенита»

Главный тренер считает, что «Ростов» заслужил победу больше, чем «сине-бело-голубые».

Своим мнением главный тренер Сергей Семак поделился после матча «Зенит» – «Ростов», который состоялся 19 мая в Ростове-на-Дону. Несмотря на свой титул, петербургская команда не смогла победить – встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу соперника. Единственный гол забил Ивелин Попов на 68-й минуте.

Семак отметил, что в первом тайме не было таких моментов, чтобы можно было забить. Во время второго, считает специалист, у «Ростова» было довольно много шансов – один из них ребята смогли реализовать.

«У нас, к сожалению, не получилась игра ни в атаке, ни в обороне», — заявил специалист.

Также стало известно, что в «Зените» планируют обсуждать трансферную политику.

Напоминаем, в следующий раз петербургская команда сыграет против «Енисея» в Санкт-Петербурге 26 мая.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Зенит» проиграл «Ростову» с минимальным счетом.