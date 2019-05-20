Из магазина на Матросова украли терминал оплаты

Сумма ущерба не называется. Фото: pixabay.com
Сумма ущерба не называется. Фото: pixabay.com

Заместитель директора утром в воскресенье обнаружил, что двери магазина вскрыты.

В Выборгском районе Санкт-Петербурга из магазина на Александра Матросова вынесли терминал оплаты одного из банков, сообщили Gazeta.sPb в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в понедельник 20 мая.

Как сообщают в полиции Петербурга, заместитель директора одного из магазинов воскресенье 19 мая обратился в полицию и рассказал, что в помещении вскрыты входные двери. Злоумышленники забрали из магазина терминал оплаты. Никто точно не знает, сколько именно денег в нем было, поэтому сумма ущерба не называется.

В полиции Петербурга проводят проверку по происшествию. Уголовное дело о краже пока не возбуждено, передают в управлении МВД.

Ранее Gazeta.spb сообщила, что в Адмиралтейском районе Петербурга ограбили мужчину в подъезде.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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