Прокуратура Петербурга выявила нарушения у ряда крупных компаний

Фото: Рixabay
Фото: Рixabay

Прокуратура Петербурга провела проверку деятельности ряда крупных организаций. Среди них ООО «Бикар-АВТО», ООО «Лента», ЗАО «Зеркальная фабрика», ООО «Барс-2», АО «Невская косметика» и еще четырех компании.

В ходе проверки ведомством были выявлены нарушения, в частности, сброс в систему коммунальной канализации сточные воды с превышением допустимого содержания в них загрязняющих веществ (цинк, нефтепродукты, железо и другие).

По фактам нарушений прокуратура вынесла в адрес руководителей организаций предупреждение об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что наркологический кабинет для подростков в Выборгском районе проверила прокуратура.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
компании нарушения прокуратура
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Полицейские нашли “резиновую” квартиру на Олеко Дундича
Неудачливого квартирного налетчика задержали в Петербурге
В России готовятся к запуску виртуальных Сим-карт
В Госдуме раскритиковали россиян за отношение к браку
Бесплатный интернет в Петербурге провайдерам не вредит
Пенсионеры Петербурга поедут на дачу бесплатно
Из квартиры на Республиканской вынесли деньги и ноутбук
Прокуратура Петербурга выявила нарушения у ряда крупных компаний