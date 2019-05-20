Прокуратура Петербурга выявила нарушения у ряда крупных компаний

Прокуратура Петербурга провела проверку деятельности ряда крупных организаций. Среди них ООО «Бикар-АВТО», ООО «Лента», ЗАО «Зеркальная фабрика», ООО «Барс-2», АО «Невская косметика» и еще четырех компании.

В ходе проверки ведомством были выявлены нарушения, в частности, сброс в систему коммунальной канализации сточные воды с превышением допустимого содержания в них загрязняющих веществ (цинк, нефтепродукты, железо и другие).

По фактам нарушений прокуратура вынесла в адрес руководителей организаций предупреждение об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что наркологический кабинет для подростков в Выборгском районе проверила прокуратура.