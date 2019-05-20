Мороженое помещает движению машин в центре Петербурга

Движение вокруг площади Островского закроют на два дня.

Фестиваль мороженого приведет к ограничения движения в центре Санкт-Петербурга, передают в ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти 20 мая. С пятницы 24 мая (начиная с полуночи) до 07:00 воскресенья 26 мая машины не смогут проехать по площади Островского, улице Росси и переулку Крылова.

На этих участках запретят парковать машины с утра до полуночи в воскресенье.

На площади появятся десятки лавочек с мороженом. Организаторы обещают спортивные конкурсы, концертную программу и цирковых артистов. Остается надеяться, что гостям фестиваля повезет с погодой. Пока что, согласно прогнозу синоптиков, в воскресенье в Санкт-Петербурге ждут 16 градусов тепла и небольшой дождь.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что фестиваль транспорта в Петербурге тоже — вот это ирония — приведет к ограничения движения.