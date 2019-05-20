Мороженое помещает движению машин в центре Петербурга

На площади появятся десятки лавочек с мороженым. Фото: pixabay.com
На площади появятся десятки лавочек с мороженым. Фото: pixabay.com

Движение вокруг площади Островского закроют на два дня.

Фестиваль мороженого приведет к ограничения движения в центре Санкт-Петербурга, передают в ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти 20 мая. С пятницы 24 мая (начиная с полуночи) до 07:00 воскресенья 26 мая машины не смогут проехать по площади Островского, улице Росси и переулку Крылова.

На этих участках запретят парковать машины с утра до полуночи в воскресенье.

На площади появятся десятки лавочек с мороженом. Организаторы обещают спортивные конкурсы, концертную программу и цирковых артистов. Остается надеяться, что гостям фестиваля повезет с погодой. Пока что, согласно прогнозу синоптиков, в воскресенье в Санкт-Петербурге ждут 16 градусов тепла и небольшой дождь.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что фестиваль транспорта в Петербурге тоже — вот это ирония — приведет к ограничения движения.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
гибдд мороженое ограничения движения парковка площадь островского фестиваль мороженого
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Активиста наказали штрафом в 100 тысяч за выбитый зуб полицейского
Токсовцы спилили незаконный забор на берегу Лассылампи: администрация ...
Объект культурного наследия переделали под “Магнит”
Кокорин сидит с украинцем, а Мамаев дружит с афроамериканцем
За неделю с улиц Петербурга 900 рабочих убрали более 3 тысяч тонн мусора
Мороженое помещает движению машин в центре Петербурга
Ученые рассказали, как появились Бермудские острова
Эллиас Петтерссон назвал имена великих российских хоккеистов