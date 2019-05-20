SPbTransportFest ограничит движение в центре Петербурга

В понедельник, 20 мая, в связи с проведением первого международного транспортного фестиваля SPbTransportFest будет ограничено движение в центре города. Об этом сообщает УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Автолюбителей просят быть внимательными и заранее планировать маршруты поездок.

Ограничения движения будут действовать на следующих участках:

С 22:00 23 мая до 19:00 25 мая автомобилисты не смогут проехать по Кленовой улице от Замковой до Инженерной, по Инженерной, от Садовой улицы до площади Беллинского;

С 09:00 до 19:00 25 мая ограничат движение по Замковой ул., набережной реки Фонтанки от площади Белинского до набережной реки Мойки, Инженерной ул. от площади Белинского до набережной реки Фонтанки, площади Белинского;

С 07:00 до 15:00 25 мая по Морской набережной от Мичманской ул. до площади Беллинсгаузена.

Также отмечается, что на определенных местах будет введен запрет парковки:

С 22:00 21 мая до 22:00 22 мая по Кленовой ул. от Замковой ул. до Манежной площади;

— с 22:00 22 мая до 22:00 23 мая по Кленовая ул. от Замковой ул. до Инженерной ул.;

— с 22:00 21 мая до 09:00 25 мая по Инженерной ул. от Садовой ул. до набережной реки Фонтанки, площади Белинского;

— с 09:00 22 мая до 09:00 25 мая по Замковой ул., набережной реки Фонтанки от площади Беллинского до набережной реки Мойки;

— с 07:00 23 мая до 07:00 25 мая по Морской набережной от Мичманской ул. до площади Беллинсгаузена.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в День города в Петербурге парад транспорта соберет 250 раритетов.