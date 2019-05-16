В День города в Петербурге парад транспорта соберет 250 раритетов

В транспорт можно будет зайти и сделать фото. Фото: www.avtobus.spb.ru

В транспорт можно будет зайти и сделать фото. Фото: www.avtobus.spb.ru

25 мая продет пятый международный парад ретротранспорта, приуроченный ко Дню основания Северной столицы «Пассажиравтотранс».

По улицам города проедут более 50 раритетных автобусов, а также троллейбусов, грузовых и легковых автомобилей. Транспорт будет идти через Васильевский остров, Дворцовый мост, Невский и Сухаревский проспекты.

В 14:00 к ним добавятся трамваи. Раритеты прибудут со всей страны: из Петербурга, Москва, Ростова-на-Дону, Рязани и других городов. Также приедет и иностранный транспорт из Эстонии, Финляндии и Германии.

Отдельно проследуют автомобили, которые использовались в Ленинграде как такси.

После состоится выставка на Инженерной улице, где горожане смогут зайти в салоны транспортных средств и сделать фотографию на память.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, как в Петергофе пройдет весенний праздник фонтанов и чего ждать от лета-2019.