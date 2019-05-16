Как в Петергофе пройдет весенний праздник фонтанов и чего ждать от лета-2019

Уже в субботу, 18 мая, в Петергофе состоится весенний праздник фонтанов — он станет символом начала туристического сезона. Но гостей ждут и другие сюрпризы.

Весенний праздник фонтанов посвятят Пушкину

В государственном музее-заповеднике «Петергоф» 18 мая состоится весенний праздник фонтанов. Он пройдет на большом Каскаде Нижнего парка и по традиции откроет летний туристический сезон. Попасть на праздник могут все желающие – достаточно купить билет Нижнего парка (стоимость – 900 рублей без льгот) отмечается на сайте ГМЗ «Петергоф». В этом году праздник посвящен 220-летию со дня рождения Александра Пушкина и называется «Гений и место».

«Пушкин знал Петергоф и любил его. Несколько раз он приезжал на петергофский праздник. Писатель хорошо знал все, что происходило в Петергофе, он был близким и важным человеком для императорской семьи, которая очень переживала, когда он находился при смерти», – отметила 14 мая на пресс-конференции гендиректор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая.

В программе мероприятия, которое начнется в 13:00, театральные постановки по мотивам пушкинских «Медного всадника», «Евгения Онегина» и других произведений. Пройдут музыкальные выступления. Рядом со сценой на экране будут транслироваться тематические изображения для создания подходящей атмосферы, рассказали организаторы праздника.

Завершится мероприятие по традиции пуском фонтанов. А после над Большим Петергофским дворцом прогремит салют.

Это не единственное событие дня

Так совпало, что с 18 на 19 мая проходит общеевропейская акция «Ночь музеев». Петергоф тоже присоединяется к ней. С 18:00 до 23:00 четыре музея на территории Петергофа откроют свои двери для бесплатного посещения. Это Музей коллекционеров, Музей-спектакль «Дом игральных карт», Историко-культурный проект «Государевы потехи» и Музей семьи Бенуа – площадки «Музейного двора». Всех их объединит общая программа – театр, сообщают организаторы.

Чего ждать туристам от Петергофа летом-2019

Отметим, что в ГМЗ «Петергоф» каждую осень проходит праздник закрытия фонтанов. В 2018 году он состоялся 21 и 22 сентября и был посвящен театру. После закрытия фонтаны работали до середины октября.

В открывающемся туристическом сезоне 2019 года ГМЗ «Петергоф» будет принимать гостей в привычном графике. Точные часы работы всех площадок – от Верхнего сада до Нижнего парка – стоит уточнять на официальном сайте музея. Недавно Gazeta.SPb писала о текущих изменениях. Билеты можно приобрести в кассах музея, а добраться до Петергофа проще на маршрутках от метро, но есть и вариант электрички.

Программа летних мероприятий, которые будут проходить в Петергофе, доступна на его сайте. Например, с 8 июня здесь будет проходить выставка, всецело посвященная таксам.

ГМЗ «Петергоф» является одним из самых популярных туристических объектов России: ежегодно его посещают около 5 млн человек. В 2018 году Петергоф вошел в десятку лучших музеев мира и расположился на восьмом месте. В России же Петергоф – вторая в рейтинге за 2018 год достопримечательность после Красной площади в Москве.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что летом 2019 года в Петербурге будет работать 55 фонтанов.