В Петергофе фонтаны будут работать до семи вечера

Уже в эту субботу, 27 апреля, в Петергофе открывается в летний сезон. В 2019 году впервые в истории музея-заповедника будет увеличено время работы фонтанов. Об этом сообщает пресс-службе «Петергофа».

«Большой каскад», «Самсон» и «Аллея фонтанов» 27 апреля будут работать ежедневно до 19:45, а Большой дворец Петергофа будет открыт до 21:00.

Также жители и гости города смогут приобрести онлайн-билеты на вечерний сеанс в Большом дворце. Заказать их можно будет на официальном сайте музея.

Отмечается, что цены на билеты будут продаваться по прежней стоимости. После 18:00 бесплатно музей смогут посетить студенты, пенсионеры и другие льготники.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петергофе фонтаны забили из-под снега. Технический запуск фонтанов в государственном музее-заповеднике «Петергоф» состоялся в соответсвии с установленным графиком, несмотря на снег.