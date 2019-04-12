В Петергофе фонтаны забили из-под снега

Фонтаны запустили согласно графику. Фото: maximtomchin / Instagram
Фонтаны запустили согласно графику. Фото: maximtomchin / Instagram

Начало апреля обрадовало жителей Петербурга теплой погодой и ставшим снегом, однако вскоре весенняя трава вновь покрылась снегом.

Улицы Санкт-Петербурга покрыты вовсе не апрельским снегом. Однако это не помешало включить первые фонтаны в Петергофе.

Технический запуск фонтанов в государственном музее-заповеднике «Петергоф» состоялся в соответсвии с установленным графиком, несмотря на снег.

Посетители музея-заповедника поделились в Instagram фотографиями необычного явления: фонтаны бьют прямо из-под снега.

Одну из опубликованных фотографий сопровождает подпись: «Ничего особенного, просто снежные фонтаны».

В комментариях люди отмечают красоту и необыкновенность вида. Картина для середины апреля действительно непривычная.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Лиговском проспекте появилось граффити первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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