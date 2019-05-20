На Дворцовом мосту устроят 3D-шоу ко Дню Города

Изображение Эвина Мартона исполнит музыку на день рождения Петербурга. Фото: pixabay.com

Изображение Эвина Мартона исполнит музыку на день рождения Петербурга. Фото: pixabay.com

В программу включены фейерверки, акробаты и венгерский скрипач.

В ночь на 27 мая на сводах Дворцового моста Санкт-Петербурга покажут 3D-спектакль, передает “Петербургский дневник” 20 мая. Это станет частью празднования Дня города в Санкт-Петербурге — ему исполняется 316 лет.

Изображение-голограмма скрипача из Венгрии Эдвина Мартона исполнит музыку, написанную специально для Петербурга. Мартон представлял Россиию на “Евровидении” в 2008 году и занял первое место вместо с Димой Биланом.

Для зрителей выступят акробаты, спортсмены сборной РФ по гидрофлаю (акробатическим трюкам на воде), устроят пиротехническое шоу. Заключительным аккордом программы станет салют.

Дворцовой мост в Петербурге, к слову, появился только через полтора века после самого города во времена Николая I.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в День города парад соберет 250 раритетных машин.