Весенняя жара уходит — в Петербург идет гроза

Температура воздуха во вторник поднимется до +26 градусов.

Гроза накроет Северную столицу немного раньше, чем прогнозировали синоптики. Так, по информации ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, дожди должны были прийти только в четверг. Но погода переменчива и уже завтра, во второй половине дня, петербуржцы смогут вдохнуть свежий воздух.

Горожан ожидает облачная с прояснениями погода, ветер южных направлений 3-8 м/с. Атмосферное давление будет понижаться.

Спасатели напоминают, что во время грозы не стоит приближаться к электропроводке, антеннам, включить телевизор, радио и другие электробытовые приборы. И на улице, напоминают спасатели, не ходить под деревьями и избегать водоемов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что рыбакам с 20 мая запретили вылавливать судака и леща в Финском заливе.