Представительство Visit Petersburg осенью откроется в Токио

Филиалы Visit Petersburg уже работают в Нью-Дэли, Гонконге, Дубае, Тегеране, Мумбаи, Тайбэе, Римини, Лейпциге, Париже. Фото: http://spbsj.ru
Филиалы Visit Petersburg уже работают в Нью-Дэли, Гонконге, Дубае, Тегеране, Мумбаи, Тайбэе, Римини, Лейпциге, Париже. Фото: http://spbsj.ru

Филиал петербургского туристического проекта в Японии станет 10 по счету представительством в другой стране.

Проект рассчитан на предоставление полной, доступной и необходимой информации о Петербурге иностранным туристам. Как сообщает комитет по туризму Петербурга сегодня, соглашение об открытии филиала в Токио было подписано представителями ГБУ “Городское туристско-информационное бюро” и Japan Air Travel Marketing Co., Ltd (JATM).

Филиалы Visit Petersburg уже работают в Нью-Дэли, Гонконге, Дубае, Тегеране, Мумбаи, Тайбэе, Римини, Лейпциге, Париже.

Отметим, что Japan Air Travel Marketing Co., Ltd более 15 лет работает на рынке туристских услуг. Компания занимается приемом российских туристов в Японии. Туристы могут обратиться за помощью при бронировании авиаперевозок, заказе чартерных рейсов. Также всем желающим оказывают визовую поддержку.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что туристы Петербурга смогут получить информационную помощь.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
комитет по туризму санкт-петербург токио туристы япония
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