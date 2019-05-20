Представительство Visit Petersburg осенью откроется в Токио

Филиал петербургского туристического проекта в Японии станет 10 по счету представительством в другой стране.

Проект рассчитан на предоставление полной, доступной и необходимой информации о Петербурге иностранным туристам. Как сообщает комитет по туризму Петербурга сегодня, соглашение об открытии филиала в Токио было подписано представителями ГБУ “Городское туристско-информационное бюро” и Japan Air Travel Marketing Co., Ltd (JATM).

Филиалы Visit Petersburg уже работают в Нью-Дэли, Гонконге, Дубае, Тегеране, Мумбаи, Тайбэе, Римини, Лейпциге, Париже.

Отметим, что Japan Air Travel Marketing Co., Ltd более 15 лет работает на рынке туристских услуг. Компания занимается приемом российских туристов в Японии. Туристы могут обратиться за помощью при бронировании авиаперевозок, заказе чартерных рейсов. Также всем желающим оказывают визовую поддержку.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что туристы Петербурга смогут получить информационную помощь.