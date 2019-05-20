Воспитатели детских садов будут учить детей мигрантов русскому языку

Обучение для воспитателей будет проходить с 2019 года по 2021 год.

Воспитателей за время подготовки планируют научить работать с детьми мигрантов и дать основы обучения их русскому языку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на конкурсную документацию с сайта госзакупок.

Поскольку дети иностранцев зачастую не знают русский язык, то им приходится сложно в детских садах, и они не могут общаться со своими сверстниками. Обучение будет основано на дифференцированном подходе с учётом ментальных характеристик мигрантов.

На подготовку воспитателей планирую выделить 11,3 млн рублей.

Напомним, то с 2012 года трудовые мигранты обязаны предоставлять результаты тестирования на знание русского языка при трудоустройстве в России.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербурженка прописала 9 мигрантов в своей коммуналке и теперь может сесть на 3 года.