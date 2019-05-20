Петербурженка прописала 9 мигрантов в своей коммуналке и теперь может сесть на 3 года

Сейчас уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд Петербурга. Фото: https://pixabay.com

Сейчас уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд Петербурга. Фото: https://pixabay.com

Женщина поставила на миграционный учет иностранцев и зарегистрировала их в своей комнате в Центральном районе.

Разумеется, мигранты там проживать и не планировали. А женщина с такой, по ее версии, хитроумной сделки получила материальную выгоду. Об этом сегодня сообщает прокуратура Петербурга.

Также ведомство информирует, что прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении обвиняемой.

На учет 9 мигрантов обвиняемая поставила еще в октябре 2018 года. Заполнила и передала сотруднику “Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг” уведомления о прибытии иностранцев, а место регистрации указал свою комнату в коммунальной квартире.

Сейчас уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мигранты устроили бордель на Полоцкой в Пушкине.