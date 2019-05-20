Мигранты устроили бордель на Полоцкой в Пушкине

Задержаны семь человек: администратор, охранник, клиент и четыре девушки. Фото: pixabay.com

Задержаны семь человек: администратор, охранник, клиент и четыре девушки. Фото: pixabay.com

Среди задержанных есть и те, кто находится в России незаконно.

Полицейские Петербурга нашли притон для занятий проституцией в Пушкине, сообщили Gazeta.sPb в управлении МВД по городу и Ленобласти 20 мая.

Бордель нашли в квартире дома 14 на Полоцкой улице в Пушкинском районе Петербурга. Всего задержано семь человек: четыре девушки из соседних государств привлечены к ответственности за проституцию. Кроме этого санкции применят к женщине-администратору и охраннику. Среди задержанных есть и те, кто находится в России незаконно. Наконец, за административное правонарушение оштрафуют и “клиента” притона за проживание в чужом доме без регистрации и порчу паспорта.

Сейчас в полиции Петербурга решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту организации притона в Пушкине.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что жительнице Петербурга дали условный срок за создание публичного дома.