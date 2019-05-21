Госдума разрешила родственникам посещать больных в реанимации

Депутаты Госдумы приняли закон, который обязывает медицинские учреждения разрешать родственникам пациентов посещать реанимационные отделения. Голослвание состоялось на пленарном заседании во вторник, 16 мая.

Автором инициативы выступил депутат «Единой России» Николай Герасименко, сообщает ТАСС. Председатель парламента Вячеслав Володин отметил, что закон «должен заработать как можно скорее и без бюрократических проволочек», добавив, что документ был разработан по поручению президента России Владимира Путина и его ждут сотни тысяч граждан.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Петербург выполняет майские указы Путина и повышает зарплаты бюджетникам.

В комитете по экономической политике и стратегическому планированию рассказали, что в Петербурге достигли почти всех московских планов по повышению оплаты труда сотрудников бюджетных организаций. Сообщается также, что за семь лет существования указов некоторые ставки повысились в два раза.