Песков подтвердил возращение 10% зарплаты госслужащим

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил информацию о возвращении 10%, которые срезались в 2015 году.

По словам Пескова, заработная плата сотрудников администрации президента вернулась на прдыдущий уровень. Ранее в 2015 году в связи с дефицитом бюджета госслужащим урезали зарплату на 10%.

Дмитрий Песов отметил, что сейчас бюджет государства исполняется с профицитом, в связи с этим зарплата вернулась к прежнему значению.

Кроме того, он подчеркнул, что речь не идет об увеличении зарплаты для сотрудников администрации президента и аппарата правительства, а лишь о возвращении тех 10%. Заработная плата госслужащие теперь такая же, как была в 2014 году. Действует решение уже с 1 января текущего года.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге главе РПЦ построят резиденцию за 2,8 миллиардов рублей.