Петербуржцы задолжали за воду почти 1 млрд рублей с начала года

С начала 2019 года ГУП «Водоканал» подал 2 064 исковых заявления на общую сумму в 932 миллиона рублей в отношении абонентов-должников.

Как сообщили Gazeta.SPb в «Водоканале», на 1 мая в процессе рассмотрения или рассмотрено было 3 271 заявлений более чем на 1,3 миллиарда рублей, в числе которых иски, поданные до начала текущего года.

Для урегулирования вопросов о задолженности в досудебном порядке было направлено 9 217 претензий, общая сумма задолженностей по которым составила более 2,6 миллиардов рублей. Все данные абоненты имеют просроченные обязанности по выплатам.

ГУП «Водоканал» идет на уступки с добросовестными клиентами, и вопрос удается уладить без судебных разбирательств.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что при строительстве детской площадки в Ленинградской области было похищено 1,4 млн рублей.