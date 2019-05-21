Петербуржцы задолжали за воду почти 1 млрд рублей с начала года

Водоканал идут на уступки с добросовестными абонентами. Фото: pixabay.com
Водоканал идут на уступки с добросовестными абонентами. Фото: pixabay.com

С начала 2019 года ГУП «Водоканал» подал 2 064 исковых заявления на общую сумму в 932 миллиона рублей в отношении абонентов-должников.

Как сообщили Gazeta.SPb в «Водоканале», на 1 мая в процессе рассмотрения или рассмотрено было 3 271 заявлений более чем на 1,3 миллиарда рублей, в числе которых иски, поданные до начала текущего года.

Для урегулирования вопросов о задолженности в досудебном порядке было направлено 9 217 претензий, общая сумма задолженностей по которым составила более 2,6 миллиардов рублей. Все данные абоненты имеют просроченные обязанности по выплатам.

ГУП «Водоканал» идет на уступки с добросовестными клиентами, и вопрос удается уладить без судебных разбирательств.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что при строительстве детской площадки в Ленинградской области было похищено 1,4 млн рублей.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
Водоснабжение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" должники
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы задолжали за воду почти 1 млрд рублей с начала года
Парусник для «Алых парусов» причалил к набережной Лейтенанта Шмидта
К 20 июня в Петербурге откроют первый «вафельный» перекресток
Муж Елизаветы Боярской станет Шерлоком Холмсом в новом сериале
В новом клипе группы «Кирпичи» снялись Боярский и Друзь
Новые санкции от США: теперь бьют по российской «оборонке»
Возбуждено дело о государственной измене Порошенко
СК ищет пилота вертолета, приземлившегося в Ильичево на пляж с людьми