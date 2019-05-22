В Петербурге выберут лучшего водителя трамвая

Лучшего вагоновожатого Петербурга выберут сегодня, 22 мая, на ежегодном городском конкурсе, победители которого отправятся представлять Северную столицу в Казань. Там будет проходить финал Всероссийского конкурсу «Лучший водитель трамвая-2019».

Об этом сообщает СПб ГУП «Горэлектротранс».

В Петербурге бороться за первые места вагоновожатые будут на специально оборудованной трассе на территории Трамвайного парка №7. Отмечается, что конкурс пройдёт по стандартам Мирового движения рабочих профессий WorldSkills.

Среди заданий участников ждет экстренная остановка с большой скорости точно перед стоп-линией, работа стрелочного перевода, приёмка подвижного состава, культура обслуживания пассажиров.

На отдельном пути будет проводиться испытание – сцепка и буксировка вагонов, которое стало новинкой в программе мероприятия.

В задании на безопасность и плавность хода водители должны суметь провести вагон вместе с «пассажиром» — манекеном и не уронить его во время маневров. Упражнение носит дружелюбное название «Сбереги бабушку».

Водители, занявшие первое и второе места, представят Петербург на федеральном уровне в Казане.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Беглов наградил победителя конкурса «Учитель года 2019».