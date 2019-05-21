Беглов наградил победителя конкурса «Учитель года 2019»

Марина Зезкова. Фото: Град Петров/ ВК
Марина Зезкова. Фото: Град Петров/ ВК

«Учителем года 2019» в Санкт-Петербурге признана учительница французского языка из гимназии №171, которая находится в Центральном районе города.

Награду вручал временно исполняющий обязанности губерантора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Победителем ежегодного конкурса стала преподавательница французского языка Марина Зезкова.

Как отмечает победительница конкурса, главным качеством для учителя является внимательность. Она заметила, что в общении с учениками присутствует двусторонний образовательный процесс, так как дети могут многому научить преподавателя.

Зезкова рассказала о самом необычном этапе конкурса. Им стал последний — шестой, где претендентам на звание «Учитель года» нужно было в рамках круглого стола поделиться не только профессиональной сферой жизни, но и рассказать о своей жизненной позиции, мироощущении.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов утвердит знамя губернатора лучшему студенческому отряду.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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