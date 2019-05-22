Середина недели принесет в Петербург 25-градусную жару

Атмосферное давление будет мало меняться. Фото: https://pixabay.com
Атмосферное давление будет мало меняться. Фото: https://pixabay.com

Также,по прогнозам синоптиков, в городе в среду будет облачно с прояснениями.

Обещанная в четверг гроза прошла в Петербурге во вторник, и в среду никаких неблагоприятных погодных условий синоптики не прогнозируют.

Так, по информации ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, 22 мая в Петербурге будет преимущественно без осадков. Ветер восточных направлений и слабый.

Температура воздуха в этот день поднимется до +25 градусов тепла.

Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что программа мероприятий на День города в Петербурге.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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