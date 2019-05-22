Петербуржцы предпенсионного возраста теперь могут получить бесплатную юридическую помощь

Бесплатную юридическую помощь сегодня в Петербурге оказывают более 100 адвокатов и адвокатских объединений. Фото: https://pixabay.com

Бесплатную юридическую помощь сегодня в Петербурге оказывают более 100 адвокатов и адвокатских объединений. Фото: https://pixabay.com

Предпенсионным считается возраст, кому до выхода на пенсию остается 5 лет.

Как сообщает депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок в своем Telegram, депутаты включили в перечень лиц, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, людей предпенсионного возраста.

Инициативу поддержали в окончательном чтении на пленарном заседании в среду, 22 мая.

Согласно проекту, юридическую помощь будут оказывать по тем вопросам, которые связаны с защитой трудовых прав людей предпенсионного возраста или предоставлением им мер социальной поддержки.

Стоит напомнить, что бесплатную юридическую помощь сегодня в Петербурге оказывают более 100 адвокатов и адвокатских объединений.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы смогут решать, на что тратить бюджет города.