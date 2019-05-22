Петербуржцы предпенсионного возраста теперь могут получить бесплатную юридическую помощь

Предпенсионным считается возраст, кому до выхода на пенсию остается 5 лет.
Как сообщает депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок в своем Telegram, депутаты включили в перечень лиц, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, людей предпенсионного возраста.
Инициативу поддержали в окончательном чтении на пленарном заседании в среду, 22 мая.
Согласно проекту, юридическую помощь будут оказывать по тем вопросам, которые связаны с защитой трудовых прав людей предпенсионного возраста или предоставлением им мер социальной поддержки.
Стоит напомнить, что бесплатную юридическую помощь сегодня в Петербурге оказывают более 100 адвокатов и адвокатских объединений.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы смогут решать, на что тратить бюджет города.