В поселке Лисий Нос прошла международная эко-акция «Чистый берег»

В поселке Лисий Нос на пляже «Морские Дубки» прошла международная молодежная экологическая акция «Чистый берег». Это уже шестое мероприятие, которое Петербург проводит совместно с Финляндией и Эстонией.

В рамках акции был дан старт экологическому квесту, включившему в себя 19 различных эколого-просветительских станций, три из которых были организованны при поддержке эко-движения «РазДельный Сбор». Благодаря общим усилиям было собрано 40 м3 мусора из них половина (217 мешков) раздельно собранных отходов.

По итогам экологического квеста, а также сбора мусора были определены победители и призеры международной эколого-просветительской акции «Чистый берег».

В мероприятии принимали участие студенты ВУЗов и ССУЗов, представители городских предприятий и организаций, а также простые жители Петербурга.

Среди почетных гостей были отмечены вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, руководитель Секретариата Комиссии по устойчивому развитию городов Союза Балтийских городов Бьорн Гронхольм, заместитель руководителя Департамента окружающей среды города Таллина Элена Сапп, представитель Центра окружающей среды Администрации Хельсинки Аста Экман.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге пройдет акция «На работу на велосипеде».