В Парголово 4-летний ребенок выпал из окна

Сегодня ночью, 22 мая, около 00:40 часов сотрудникам правоохранительных органов сообщили о госпитализации ребенка.

Информация поступила из детской городской больницы. Медицинские работники сообщили, что 21 мая около 19:00 часов вечера из дома 83 по улице Ломоносова в поселке Парголово Санкт-Петербурга был госпитализирован мальчик 2015 года рождения.

Ребенок находился в тяжелом состоянии. У него зафиксированы травмы головы и переломы. По предварительной информации, мальчик 21 мая около 18:00 часов вечера выпал из окна этажа второго частного дома через москитную сетку, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По факту обращения сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что из детского сада в тяжелом состоянии госпитализирован ребенок.