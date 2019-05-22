Петербургскую дамбу решили не открывать до 27 мая

Там продолжатся технологические работы.

Об этом стало известно 21 мая. Затвор дамбы решили оставить закрытым, так как специалисты продлили технологические работы, говорится на сайте дирекции Комплекса защитных сооружений города. Теперь объект, который спасает Санкт-Петербург от наводнений, откроется только в понедельник в шесть часов вечера по московскому времени.

При этом транспорт спокойно передвигается по мосту – эту возможность не стали ограничивать.

Напоминаем, что дамбу достроили восемь лет назад. Тогда же было решено открыть автомобильное сообщение по всей трассе комплекса.

Не раз Санкт-Петербург уходил под воду – гуляя по городу, вы можете увидеть отметки на стенах, которые символизируют масштабы затопления. Обычно наводнения случаются в сентябре и октябре.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербургская дамба, закрытая из-за угрозы наводнения, вновь открыта для морского транспорта.