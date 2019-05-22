Беглов посетил «бережливую» поликлинику в лыжном переулке

Ему было интересно, как обстоят дела с внедрением технологий.

Об этом стало известно сегодня, 22 мая. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов съездил в Приморский район, чтобы посетить поликлинику №114. Туда сейчас внедряют «бережливые» технологии.

В обновленном медучреждении появились место для хранения карт пациентов, а также зона ожидания с табло. Теперь, чтобы записать к тому или иному врачу, не обязательно обращаться в регистратуру – это можно сделать самостоятельно при помощи информатов.

Также уточняется, что теперь все результаты анализов поликлиника получает в электронном виде – это упрощает процесс и позволяет хранить данные в надежном виде. После этого человеку не нужно идти в разные кабинеты для получения направления, так как это тоже делается теперь в электронном виде.

Напоминаем, что поликлинику привели в порядок в 2018 году.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «цифровое здравоохранение» позволит ленинградцам забыть об очередях в поликлиниках.