Сточная вода Кировска загрязняет Неву

Там нашли железо, медь и цинк.

Об этом стало известно сегодня, 22 мая. Инициатором проверки стал один из местных жителей, который заявил, что воду недостаточно хорошо очищают.

Результаты проверки сообщили специалисты Росприродналзора, которые брали на пробу сточную воду в Кировске. Они выяснили, что содержание опасных веществ действительно превышает допустимые нормы. Вся эта вода потом попадает в Неву, а вместе с ней железо, медь и цинк.

Пока что все результаты проверки не готовы. Вскоре в отношении МУП «Водоканал г. Кировска» будут предпринятыми меры административного воздействия.

Напоминаем, что в апреле специалисты рассказывали о неприятном запахе вблизи некоторых водоемов в Ленинградской области.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Леноблводоканал» оштрафовали на 35 тыс рублей за вред экологии. Экспертиза показала, что аммоний ионов в воде в 52 раза превышает норму, алюминий в 9,5 раз, а медь — в 7 раз.