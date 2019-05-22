“Локомотив” победил “Урал” и получил Кубок России

“Зенит” Санкт-Петербурга и “железнодорожники” встретятся в Москве 6 июля.

“Локомотив” выиграл Кубок РФ по футболу после победы на “Уралом” 22 мая.

Матч в Самаре закончился со счетом 1:0, гол забил Баринов на 27-ой минуте.

Матч за Суперкубок с ФК “Зенит” Санкт-Петербурга, который в этом году одержал верх в чемпионате России, пройдет 6 июля.

“Локомотив” в восьмой раз получает трофей: он побил рекорд ЦСКА по числу побед. Суперкубок разыгрывают между чемпионом РПЛ и обладателем Кубка России. “Железнодорожники” являются обладателями кубка РПЛ прошлого сезона. В прошлом году “Локомотиву” пришлось играть с ЦСКА: армейцы победили со счетом 0:1.

Юрий Семин, главный тренер “Локомотива”, завоевывает трофей в шестой раз за свою карьеру.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “Зенит” опубликовал маршрут своего чемпионского парада в Петербурге.