В гостинице «Охтинская» прошли пожарно-тактические учения

Пожарно-тактические учения проводились в обстоятельствах, которые были максимального приближены к реальности.

Достижение реалистичных условий было необходимо для того, чтобы выявить слабые места в процессе эвакуации постояльцев, которые находятся на верхних этажах гостиницы.

Тренировка заключалась в том, чтобы применить навыки и умения при возникновении пожара на 10 этаже гостиницы «Охтинская», сообщили Gazeta.SPb в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

В ходе учений были проработаны ключевые моменты взаимодействия всех служб жизнеобеспечения с силовыми структурами. Также тренировка проверила и подтвердила навыки пожарных и спасателей.

В результате масштабных учений было проведена оценка эффективности работы спецслужб в случае возникновения чрезвычайной ситуации и необходимости её ликвидации.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что кадеты впервые прошагали по Пионерской площади.