Кадеты впервые прошагали по Пионерской площади

На площадь вышли около 700 учеников кадетских классов. Фото: Яндекс.Панорама

На площадь вышли около 700 учеников кадетских классов. Фото: Яндекс.Панорама

На парад приехал Владимир Кириллов и передал привет от Беглова.

в Санкт-Петербурге прошел парад кадетов — впервые на Пионерской площади, сообщили в Смольном 22 мая. На площадь вышли около 700 учеников кадетских классов.

На мероприятие приехал вице-губернатор Владимир Кириллов. Он передал юношам приветствие от имени врио Беглова и заметил, что в Петербурга хранят и множат традиции воспитания патриотизма. В школах и гимназиях Петербурга работают свыше 100 классов для кадетов и в них учится около 3 тысяч детей и подростков.

Лучшие кадетские организации наградили, а затем на Пионерской площади Петербурга выступил юношеский оркестр.

Кадетам, безусловно, пришлось непросто: температура днем в Петербурге достигала 25 градусов, а солнце светило вовсю.

Ранее Gazeta.sPB сообщила, что кадеты сразятся на олимпиаде по информатике.