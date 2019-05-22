Кадеты впервые прошагали по Пионерской площади

На парад приехал Владимир Кириллов и передал привет от Беглова.
в Санкт-Петербурге прошел парад кадетов — впервые на Пионерской площади, сообщили в Смольном 22 мая. На площадь вышли около 700 учеников кадетских классов.
На мероприятие приехал вице-губернатор Владимир Кириллов. Он передал юношам приветствие от имени врио Беглова и заметил, что в Петербурга хранят и множат традиции воспитания патриотизма. В школах и гимназиях Петербурга работают свыше 100 классов для кадетов и в них учится около 3 тысяч детей и подростков.
Лучшие кадетские организации наградили, а затем на Пионерской площади Петербурга выступил юношеский оркестр.
Кадетам, безусловно, пришлось непросто: температура днем в Петербурге достигала 25 градусов, а солнце светило вовсю.
Ранее Gazeta.sPB сообщила, что кадеты сразятся на олимпиаде по информатике.