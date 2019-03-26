Петербургские кадеты сразятся на олимпиаде по информатике

Они примут участие в национальном этапе, чтобы побороться за возможность представлять Россию.

Тур состоится 27 марта в три часа дня в Военной академии связи. Свои знания продемонстрируют не только кадеты, но также суворовцы и нахимовцы. Они приедут в Санкт-Петербург с 20 городов России, чтобы показать себя. Будущим военным предложат не только показать свои теоретические знания, но и практические. Им нужно будет работать на компьютерных программах. По итогу будет отобрана сильнейшая команда, которая поедет на Международную олимпиаду по информатике, говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

Напоминаем, что по данным за 2017 год, в Вооруженных силах Российской Федерации числится около двух миллионов человек.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Аршавин пообщался с футболистами в Нахимовском училище. Там подводили итоги соревнований – игрок показал несколько приемов, а также наградил победителей.