СССР не признан союзниками США во Второй мировой на новой монете

Американская частная компания Bradford Exchange, которая занимается выпуском сувенирной продукции, выпустила монету.

На монете, приготовленной в честь 75-летия со времен окончания Второй мировой войны, изображены союзники. Однако СССР на монете отсутствует.

Как заявлено в описании новой монеты на официальном сайте организации, со обратной стороны представлены подлинные и драматические изображения времен Второй мировой войны, а также даты главных побед союзников. На лицевой стороне монеты представлены флаги самих союзников антигитлеровской коалиции: США, Великобритания и Франция.

Сообщается, что американская компания выпустила сувенирные монеты на продажу, передает РИА Новости.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Венесуэла не будет работать с платежными системами Visa и MasterCard.