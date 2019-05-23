В Петербурге выбирают памятник писателю Даниилу Гранину

Один из вариантов памятника. Фото: rvio.histrf.ru

Один из вариантов памятника. Фото: rvio.histrf.ru

Внешний облик будущего памятника писателю Даниилу Гранину предстоит выбрать коллегии жюри, которая сегодня соберется на заседании в особняке Румянцева.

В качестве комиссии жюри будет представлено 15 заслуженных деятелей искусства. В их числе советские народные артисты Олег Басилашвили и Александр Сокуров, признанный народный художник России Андрей Ковальчук, президент Российского книжного союза Сергей Степашин и дочь писателя Марина Чернышёва-Гранина.

Комиссию жюри возглавит заместитель Министра культуры России Алла Манилова, сообщили Gazeta.SPb в Российском военно-историческом обществе.

Выбор предстоит совершить из 23 работ, которые прилила на конкурс художники из Санкт-Петербурга и Москвы. Первые три места будут награждены денежными премиями.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге установят мемориальную доску ортопеду Турнеру.