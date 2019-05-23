В Петербурге выбирают памятник писателю Даниилу Гранину

Один из вариантов памятника. Фото: rvio.histrf.ru
Один из вариантов памятника. Фото: rvio.histrf.ru

Внешний облик будущего памятника писателю Даниилу Гранину предстоит выбрать коллегии жюри, которая сегодня соберется на заседании в особняке Румянцева.

В качестве комиссии жюри будет представлено 15 заслуженных деятелей искусства. В их числе советские народные артисты Олег Басилашвили и Александр Сокуров, признанный народный художник России Андрей Ковальчук, президент Российского книжного союза Сергей Степашин и дочь писателя Марина Чернышёва-Гранина.

Комиссию жюри возглавит заместитель Министра культуры России Алла Манилова, сообщили Gazeta.SPb в Российском военно-историческом обществе.

Выбор предстоит совершить из 23 работ, которые прилила на конкурс художники из Санкт-Петербурга и Москвы. Первые три места будут награждены денежными премиями.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге установят мемориальную доску ортопеду Турнеру.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
даниил гранин жюри памятник
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жители блокадного Ленинграда попросили Беглова выдвинуть свою кандидатуру ...
В “Ленэкспо” покажут хорьков-байкеров, поющих морских свинок и крысиный косплей
Возле Константиновского дворца сбили пешехода
На КАДе произошло ДТП с участием бетономешалки. Есть пострадавшие (видео)
На Ладожском мосту ограничат движение в связи с укладкой асфальтобетона
На Васильевском острове будут искать правонарушителей среди мотоциклистов
Аптека “Айрин” в Невском районе оказалась заблокирована для инвалидов
За свободу труда: компании все чаще переходят работать из офисов в коворкинги