Аптека “Айрин” в Невском районе оказалась заблокирована для инвалидов

Маломобильные группы населения не могли войти в помещение, теперь руководству грозит штраф.

Нарушения в аптеке были выявлены после проведенной прокуратурой проверки. Об этом сегодня сообщают сотрудники ведомства. Согласно проведённой проверки было установлено, что вход в помещение не оборудован кнопкой вызова персонала для маломобильных групп населения.

Помимо этого, ширина и уклон наружного пандуса не соответствуют нормативу, а ширина наружных входных дверей уже нормативного значения. Все эти недочеты препятствует доступу в помещение.

После проверки прокуратура Петербурга в адрес руководителя ООО “Айрин” внесла представление об устранении нарушений. Кроме этого, в адрес генерального директора возбудили дела об административном правонарушении.

Прокуратура держит устранение недочетов на контроле, сообщают в ведомстве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что прокуратура принудила предприятие выплатить долги по зарплате в размере 2,3 млн рублей.