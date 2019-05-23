Смольный хочет сократить количество маршруток

Фото: Baltphoto/Ольга Андросова
Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Власти планируют убрать половину маршрутов коммерческого транспорта.

Об этом стало известно сегодня, 23 мая. Благодаря такой мере можно будет оптимизировать транспортную сеть, уверены в Комитете по транспорту Санкт-Петербургу. В ведомстве считают, что при этом необходимо увеличивать количество автобусов, трамваев и троллейбусов. Дело в том, что маршрутки, дублирующие путь передвижения городского транспорта, создают огромное количество проблем. Из-за них появляются пробки и да в принципе маршрутки нельзя назвать удобными – ими не могут пользоваться маломобильные граждане.

На данный момент в большинстве европейских стран отказались от непрактичного транспорта в пользу вместительные автобусов.

Уточняется также, что в результате некоторый городской транспорт изменит маршрут.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Ладожском мосту ограничат движение в связи с укладкой асфальтобетона.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
маршрутки транспорт
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