Нету: ««Зенит» навсегда останется моим домом»

Португальский защитник написал трогательное прощальное письмо.

Обращение футболиста появилось на официальном сайте петербургского клуба сегодня, 23 мая. Луиш Нету решил обратиться к болельщикам, руководству «Зенита», своим коллегам и городу.

В своем письме Нету вспомнил о первых днях в Санкт-Петербурге – все ему казалось удивительным, он чувствовал «запах истории». Игрок отметил, что первым делом ему объяснили – его фамилия значит по-русски «нет» или «ничего». Нету боялся, что болельщики не полюбят его, но все сложилось наилучшим образом.

«Мне предстояло понять, как с этим жить и как доказать болельщикам, чего я стою»,

— пишет он.

Также футболист отметил, что каждый год он удивлялся тому, как россияне отмечают День победы. Он назвал это «праздником истинной гордости и уважения».

В конце Нету заверил, что он не собирается прощаться навсегда.

«Наша семья никогда не сможет вернуть вам всего того, что вы дали нам, всего того, что для нас сделали. Вы впустили нас, дали ключ и позволили остаться на все это время. Поэтому в одном я уверен точно: я вернусь»,

— пообещал игрок.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что после матча с “Енисеем” португалец Луиш Нету покинет “Зенит”.