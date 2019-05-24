В Южной Корее три человека погибли при взрыве в технопарке

Три человека погибли, еще один находится под завалами здания на территории технопарка в южнокорейском городе Каннын, где прогремел взрыв емкости с водородом.

По данным местных СМИ, инцидент произошел 23 мая в 18:22 по местному времени (12:22 по Москве) на одном из предприятий в научно-производственной зоне города Каннын.

В результате взрыва три человека погибли, один находится под завалами, еще трое доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Польше смерч разрушил около 120 зданий.

Стало известно о поврежденных линиях электропередач, множестве вырванных с корнем деревьев и затопленных дорогах. В районе отключено электричество и не функционирует водопровод.