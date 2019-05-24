Беглов: половина бюджетов МО пойдет на благоустройство

Врио губернатора пообещал расширить полномочия муниципальных депутатов.

Беглов и Макаров встретились с муниципальными депутатами Петербурга, сообщили в Смольном 24 мая.

Врио губернатора Петербурга заявил, что депутаты лучше всех знают о проблемах жителей Санкт-Петербурга и должны работать вместе при их решении. Правительство в свою очередь хочет, чтобы Петербург был умным, открытым, комфортным и социальным: такие приоритеты назвал Беглов на встрече в Таврическом дворце.

Беглов заявил, что бюджеты МО превысили 13 млрд рублей и около половины из этой суммы пойдет на благоустройство Санкт-Петербурга. Беглов пообещал расширить полномочия муниципалов — вскоре они смогут заниматься вопросами освещения спортплощадок и детских зон.

Санкт-Петербург делится на 111 муниципальных образований. Общее число депутатских мандатов, которые, к слову, необходимы для преодоления “муниципального фильтра” и участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга, составляет 1565.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в соцсети обсуждают отказ Петербурга от строительства трамвая в Петергоф.