Из Петербурга в Выборг запустят новую пару “Ласточек”

Дополнительный поезд будет выезжать из Выборга утром, а возвращаться поздно вечером.

Число скоростных поездов “Ласточка” между Петербургом и Выборгом увеличится, сообщили Gazeta.SPb в СЗППК 24 мая. С воскресенья 26 мая на северо-запад отправится пара дополнительных поездов.

Сейчас в Выборг из Петербурга ходят шесть пар “Ласточек” в день (семь по выходным). Добавят еще одну: новый состав будет отбывать из Выборга в 11:02 и приезжать в Петербург на Финляндский вокзал к 12:17. Вечером поезд выйдет из Санкт-Петербурга в 22:00 и приедет в Выборг в 23:15.

Время в пути составит 1 час 15 минут. Между Санкт-Петербургом и Выборгом около 130 км. Ласточки развивают скорость до 160 км/ч.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что между Таллином и Санкт-Петербургом хотят запустить скоростной поезд типа “Аллегро”.