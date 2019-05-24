На Дворцовой прошло выступление сводного хора Петербурга

Хор состоял из 3 тысяч человек. Фото: gov.spb.ru
Хор состоял из 3 тысяч человек. Фото: gov.spb.ru

Сегодня, 24 мая, отмечается День славянской письменности. В честь праздника на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге прошел концерт.

На сцене выступал сводный хор в составе порядка 3 тысяч человек. Под сопровождение симфонического оркестра хор исполнил несколько известных песен.

Каждый участник мероприятия получал небольшую книжку, в которой были все тексты исполняемых произведений. В репертуаре хора были самые узнаваемые российские песни, среди которых и «Трава у дома» от Землян, и детская «Пусть всегда будет солнце», и народная «Эй, ухнем!»

Зрителей поприветствовал вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов от лица временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова. Он напомнил, что традиция отмечать данный праздник зародилась 7 лет назад именно в Северной столице.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ко Дню города в Петербурге вымыли 7 тысяч домов.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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На Дворцовой прошло выступление сводного хора Петербурга