Картина из Эрмитажа впервые привезена на выставку в Лондон

Работа ученика Леонардо да Винчи Франческо Мельци под названием «Флора» была привезена в качестве главного экспоната на выставку в Лондон.

На полотне изображена богиня весеннего цветения. Картина стала главным экспонатом на выставке, которая приурочена к 500-летию со дня гибели итальянского художника Леонардо да Винчи. Экспозиция открылась в четверг, 23 мая, в Национальной галерее в Лондоне.

Выставка является бесплатной и называется «Наследие Леонардо: Франческо Мельци и леонардески». Вход на экспозицию будет открыт до 23 июня.

Данная работа впервые выставляется в Лондоне. «Флору» признают лучшим леонардеском из тех, которые находятся в музейном собрании. Автор работы Франческо Мельци был один из лучших учеников великого художника.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что фильм русского режиссера получил приз на Каннском фестивале.