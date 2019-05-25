В Москве выписали последнюю пострадавшую в авиакатастрофе в Шереметьево

Авиакатастрофа произошла 5 мая на территории столичного аэропорта.

По информации руководителя Ожогового центра НМИЦ хирургии имени Вишневского Андрея Алексеева, последнюю пострадавшую в авиакатастрофе, которая проходила лечение в НИИ имени Вишневского выписали. Об этом сообщают “РИА. Новости”.

Пациентке был проведен необходимый комплекс лечебных процедур. Ей предстоит наблюдение у терапевта и пульмонолога по месту жительства.

Напомним, авиакатастрофа произошла 5 мая 2019 года. В этот день самолет Sukhoi Superjet 100 произвёл экстренную посадку на территории аэропорта Шереметьево. После посадки самолет загорелся. В результате возгорания 41 человек погиб. На борту находились 78 человек. Погиб и один член экипажа. Всего на борту было 5 членов экипажа.

Следовали рассматривают несколько версий происшествия. Основными являются — непрофессионализм пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что СМИ назвали ошибки пилотов сгоревшего самолета в Шереметьево.