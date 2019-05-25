Председатель ЗакСа Макаров уверен, что Петербург готов принимать самые престижные состязания мирового спорта

На проведение предстоящего чемпионата мира по хоккею 2023 год планируют потратить около 1,2 млрд рублей. Фото: https://krasnodarmedia.su

На проведение предстоящего чемпионата мира по хоккею 2023 год планируют потратить около 1,2 млрд рублей. Фото: https://krasnodarmedia.su

Также Вячеслав Макаров поздравил хоккейных болельщиков с новой имиджевой победой города.

Накануне Конгресс Международной федерации хоккея выбрал Петербург хост-городом ЧП по хоккею 2023 года. В свою очередь председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров заверил, что сегодня Петербург полностью готов принимать такие престижные спортивные мероприятия. Об этом сообщает телеканал “Санкт-Петербург”.

Прошедший чемпионат мира по футболу показал, сообщает Макаров, что Петербург может претендовать не только на звание культурной, но спортивной столицы.

Напомним, что на проведение предстоящего чемпионата мира по хоккею 2023 год планируют потратить около 1,2 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Владимира Кириллова. Масштабное спортивное мероприятие будут финансировать по концепции распределения финансов. Так, из городского бюджета на событие будет выделено 50% и столько же из федерального бюджета.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Третьяк оценил решение IIHF о ЧМ-2023 по хоккею в Петербурге.