Петербург с большим отрывом признан литературной столицей России

Рейтинг составлен ко Дню филолога.

Лидирующие позиции занял Петербург в рейтинге самых литературных город России. Такие результаты рейтинга приводит аналитическое агентство ТурСтат. Рейтинг составлен по результатам интернет-опроса к Дню филолога в России.

В список лучших городов и регионов для литературных путешествий и туров по музеям и усадьбам также вошли Москва, Подмосковье, Тульская, Ленинградская, Ярославская, Рязанская, Тамбовская, Ульяновская и Костромская области.

Однако с явным отрывом лучшим признан Петербург. Так, за Северную столицу проголосовали 47% опрошенных. За Москву — 17%, за Московскую область — 11%, за Тульскую область — 8%, за Ленинградскую область — 4%. Меньше всего голосов получила Костромская область — всего 1%.

Рейтинг был составлен ко Дню филолога, который отмечают 25 мая.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург стал лидером рейтинга для летних поездок по России.