«Петербург – город перемен!» проведет спартакиаду по пауэрлифтингу в День города

Соревноваться жители будут в трех видах спорта. Фото: pixabay
Соревноваться жители будут в трех видах спорта. Фото: pixabay

В Петербурге в День города состоятся соревнования по пауэрлифтингу, кикбоксингу и регби. Планируется участие более 150 человек.

Спортивное движение «Петербург – город перемен!» в воскресенье, 26 мая организует масштабное мероприятие по трем видам спорта: пауэрлифтингу, кикбоксингу и регби. На мероприятии ждут всех желающих.

Спортивное событие планируют начать с мастер-класса по игре в регби, потом пройдут теоретические занятия по основам пауэрлифтинга. Затем участникам раскроют секреты кикбоксинга.

Сообщается, что принять участие в спартакиаде могут все желающие. Также организаторы отмечают, что в конце для участников пройдет праздничный пикник и будут выданы призы. Известно, что старт мероприятия будет дан в 12 часов дня по адресу Железнодорожный проспект, дом 32.

«В рамках нашего движения мы хотим мотивировать петербуржцев заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, — прокомментировала участница движения Виктория Кузина.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сегодня футбольный клуб «Зенит» празднуют 94-й день рождения.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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