В России первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за 180 минут

За три часа торговли в России продали 100 автомобилей Renault Arkana. Сейчас машина доступна только по онлайн-предзаказу. В очереди уже более 10 тысяч человек.

Стартовали продажи 23 мая. Сообщается, что новое авто сейчас можно только заказать онлайн и то в одной модификации — Edition One. За внедорожником в интернет-магазинах охотятся уже более 10 тысяч человек. В единственную модификацию Арканы включены климат-контроль, светодиодные фары, комплекс мультимедии, аудиначинка Bose, система слежения за мертвыми зонами и т.д.

Кроссовер обладает 150-сильным мотором объемом 1,3 литра. Известно, что внедорожник можно выбрать, как с передним, так и с полным приводом.

Цена автомобиля варьируется от 1 419 990 рублей до 1 499 990 рублей, в зависимости от выбранного покупателем привода. Известно, что при заказе автотранспортного средства онлайн, каждый может попросить о доставке дорогой игрушки прямо на дом.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Куйбышева «Рено Логан» сбил 19-летнюю петербурженку.